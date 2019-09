Değişmeyen istikamet

Tarih sahnesinde her devirde mazlumların umudu olan Türk halkı, sadece kendi milletinin değil bölgesinin ve İslam coğrafyasının da birliği için savaş verdi

ZÜMRÜT YILMAZ/ KIZIL ELMA YOLCULUĞU (2)

Suriye topraklarına barış getirmek için 20 Ocak 2018 tarihinde başlattığımız Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Samsunlu bir asker, Türk'ün tarih sahnesinde her devirde mazlumların umudu olduğunu hatırlattı. Harekat alanında kendisiyle röportaj yapan muhabire verdiği cevapla hala neden Suriye topraklarına barış getirmek için yola çıktığımızı anlayamayanlara hedefimizi gösterdi yeniden. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin yanı başındaki teröristlerin elindeki Afrin hainlerden temizlenmeden, bölge huzura kavuşmadan geri dönmeme yemini eden Mehmetçik, hedefine, istikametine yeniden kızıl elmayı koydu.



EN BÜYÜK MİRASIMIZ



Yeniden diyoruz, çünkü bu Suriye topraklarına ilk sefer değildi. Türklerin Orta Asya'dan Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu'na, onlardan da Türkiye Cumhuriyeti'ne kalan en önemli mirası, mazlumların yanında durması, zorda kalan komşularına kucak açmasıydı. Sultan Alparslan'ın izinde hedefine, kızıl elmasına Diyar-ı Rum'un Konstantiniye'sini koyan Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Selçuklularla birlikte Türk yurdu olan Anadolu'nun en ucuna kadar ilerledi. İznik'i İslam sancağına dahil edip ezan sesiyle buluşturdu. Konstantiniye'nin yanı başına kadar giden Süleyman Şah'ın ömrü müjdelenmiş şehri almaya yetmedi belki ama kendi devletleri Bizans'ın zulmüne maruz kalan Rumların bile kurtarıcısı oldu.



TOPRAK ALMAK FETİH SAYILMAZ



Fetih sancağını önce gönülleri ardından da toprakları alarak adım adım ileri taşıdı. Çünkü ona göre toprakları almak fetih sayılmazdı. Asıl fetih gönüllere girerek kazanılırdı. O da öyle yaptı. Önce Türk'ün hoşgörüsünü, İslam'ın merhametini taşıdı gönüllere. Bunu yaparken de ahilerin, dervişlerin Allah yoluna inananların gücünü kattı yanına. Toprakların fethi ise ardından geldi. Aynı zamanda doğudan şehirleri yakıp yıkarak Anadolu'ya doğru ilerleyen Moğollardan da korudu Türkmenleri. Hem Türk birliğini bu topraklarda hakim kıldı hem de dört bir yandaki zalimlerin karşısında durdu. Cihanın her yerine birer tespih tanesi gibi dağılan inanmışların imamesi oldu Süleyman Şah. Batıda sınırları sağlamlaştırdıktan sonra güneyde tek tük kalan Bizans'ın elindeki şehirleri de kazanmak ve Türklerle İslamiyet'in doğduğu toprakları birleştirmek için harekete geçtiğinde ise içerdeki hainlerin darbesine maruz kaldı.



TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ İDEALİ



Anadolu Selçuklularının birleştiricisi Süleyman Şah, Selçukluların Suriye Valisi Tutuş Bey'in yoluna çıkmasıyla son seferinden mağlup ayrıldı. Savaş meydanlarında bileği bükülemeyen, kılıcı eğilmeyen Muzaffer komutan, kendi milleti karşısında yenildi. Halep yakınlarındaki Ayn Saylam denilen bölgede karşı karşıya gelen iki İslam ordusu da, gerçek düşmanların yenemediği Süleyman Şah'ın geri çekilmesiyle mağlup oldu. Ve bu savaş, meydandan ayrılırken bir ok darbesiyle Anadolu'da Türk birliğini kuran ve Türk-İslam medeniyeti için kılıç sallayan komutanın bedeninin de Fırat'ın azgın sularında kaybolmasıyla son buldu



ECDAD MİRASI HAİNLERİN AYAKLARI ALTINDA EZİLMEDİ



Türkiye-Suriye sınırından 37 kilometre uzaklıktaki Münbiç ilçesinin Karakozak köyünde bulunan Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nun sınıra yakın Eşme köyüne taşındığı Şah Fırat Operasyonu da bu bölgeye yapılan operasyonlardan biri hatta belki de en önemlisiydi. Türkiye, 22 Şubat 2015'te Suriye topraklarında kalan ve bölgede terörist saldırıların hedefi haline gelen Süleyman Şah'ın naaşının bulunduğu türbe ve türbeyi koruyan Türk askerlerinin bulunduğu karakoldan Genelkurmay'a gelen kriptolu mesaj sonrası harekete geçti.



BİRLİKLERİMİZ KURTARDI



Karakoldan gelen şifreli istihbarat raporlarında bölgede özel koşulların oluşmaya başladığı, karakola her an saldırı ihtimalinin arttığı, bölgede PYD ve IŞİD'in yakında büyük bir çatışmaya gireceği bilgisi iletilmesi üzerine askeri birliklerimiz bölgeye intikal etti. Operasyonla bölgeye giden güvenlik güçlerimiz, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nda görev yapan 38 asker ve Süleyman Şah'ın kabriyle birlikte, Suriye sınırına mücavir Suriye Eşmesi köyünün kuzeyine geçici olarak taşıdı. Ve bu toprakları bizlere vatan olarak armağan eden, bu uğurda canlarını feda eden ecdadın mirasına bir kez daha sahip çıktı Türkiye. Onların o mübarek naaşlarını, zalimlerin ayakları altında ezdirmedi.



YARIN: UÇ BEYLİĞİNDEN CİHAN İMPARATORLUĞUNA