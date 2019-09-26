Deprem sonrası AFAD'dan kritik uyarı!

İstanbul şiddetli bir depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre 5,8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken telefon hatlarında da kesintiler yaşanıyor. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası AFAD'dan uyarı geldi.

İstanbul 'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.





Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.

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AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Hasarlı binalara girmeyin" diye konuştu.

RİSKLİ BİNALARDAKİ VATANDAŞLARIMIZIN EVLERİNİ TERK ETMESİ GEREKİYOR

Kızılay Başkanı Kerem Kınık İstanbul'daki 6.0 şiddetindeki depremin ardından çok önemli uyarılarda bulundu.

Kerem Kınık, "Bu #Deprem Marmarada beklediğimiz büyük deprem fayında oldu. Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri)sürebilir. Yerkabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor" dedi.