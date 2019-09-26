  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Deprem sonrası AFAD'dan kritik uyarı!

sonrası 'dan kritik uyarı!

Deprem sonrası AFAD'dan kritik uyarı!

26.09.2019, 14:55 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019,15:31

şiddetli bir depremle sarsıldı. verilerine göre 5,8 şiddetinde meydana gelen sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken telefon hatlarında da kesintiler yaşanıyor. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası AFAD'dan uyarı geldi.

İstanbul 'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.



Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.

DEPREMDEN İLK KARELER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Hasarlı binalara girmeyin" diye konuştu.

RİSKLİ BİNALARDAKİ VATANDAŞLARIMIZIN EVLERİNİ TERK ETMESİ GEREKİYOR

Kızılay Başkanı Kerem Kınık İstanbul'daki 6.0 şiddetindeki depremin ardından çok önemli uyarılarda bulundu.

Kerem Kınık, "Bu #Deprem Marmarada beklediğimiz büyük deprem fayında oldu. Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri)sürebilir. Yerkabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Deprem sonrası AFAD'dan kritik uyarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN