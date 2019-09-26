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Emine Erdoğan ‘Kalkınma için Moda’ defilesine katıldı

Emine Erdoğan ‘Kalkınma için Moda’ defilesine katıldı
Giriş Tarihi: 26.9.2019

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, 74'üncü Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen "9. Geleneksel Kalkınma İçin Moda" defilesine katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen "9. Geleneksel Kalkınma İçin Moda" defilesine katıldı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM 74'üncü Genel Kurulu kapsamında çevre sorunlarının çözümü ve sosyal kalkınma faaliyetlerinin desteklenmesi için moda ve tekstil endüstrilerini teşvik etmeyi amaçlayan 9'uncu Geleneksel Kalkınma İçin Moda defilesine katılarak kıymetli misafirlerle sohbet etme imkanı buldum" ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, defileye ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

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