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Feci bir aileyi yok etti

Feci kaza bir aileyi yok etti
Giriş Tarihi: 26.9.2019

Antalya-Konya karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu, aynı araçta bir aileden 4 kişi hayatını kaybetti, kazada 2 kişi de ağır yaralandı. Ölenlerin aynı aileden oldukları ve Mardin'de bir cenaze töreninden döndükleri öğrenildi.

Antalya-Konya karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu, aynı araçta bir aileden 4 kişi hayatını kaybetti, kazada 2 kişi de ağır yaralandı. Masum Tuncel'in kullandığı 07 ABH 389 plakalı otomobil, Akseki- Cevizli arasında Volkan Aydın yönetimindeki 07 LRS 60 plakalı araçla çarpıştı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü feci kazada, sürücü Masum Tuncel ile aynı araçtaki Mehmet Ali, Barış ve Mecit Tuncel hayatını kaybetti. Diğer araç sürücüsü Aydın ile İsmail Tuncel ise ağır yaralı olarak Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölenlerin aynı aileden oldukları ve Mardin'de bir cenaze töreninden döndükleri öğrenildi.

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