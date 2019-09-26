‘Herkes görev sınırını bilecek’

CHP İzmir'de kongre süreci öncesi bölünme yaşanırken İl Başkanı Deniz Yücel'den kendisinin yeniden adaylığına sıcak bakmayan ve aday olarak Devrim Barış Çelik'i hazırladığı iddia edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çok konuşulacak bir mesaj geldi.

CHP İzmir'de kongre süreci öncesi bölünme yaşanırken İl Başkanı Deniz Yücel'den kendisinin yeniden adaylığına sıcak bakmayan ve aday olarak Devrim Barış Çelik'i hazırladığı iddia edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çok konuşulacak bir mesaj geldi. Verdiği röportajda Soyer ile sık sık birlikte görüntülenmediğine ilişkin soruya, "Aday belirleme sürecinde Tunç Soyer ile bir yol yürüdük. İleriki süreçte aday olursam ve Sayın Soyer de başka bir arkadaşı desteklerse saygı duyarım. Bundan dolayı herhangi bir kırgınlığım olamaz" diye cevap veren Yücel, "Ancak aday olup olmayacağım belli değil. Bizim başarılı olmamız için, belediye başkanı ve il ilçe başkanlarının düet yapan sanatçılar gibi olması gerekir. Herkes kendi görev sınırını bilecek ve diğerinin işine karışmayacak. İl veya ilçe başkanı belediye başkanına müdahale ederse rahatsızlık olur, belediye başkanı da il ve ilçe başkanına müdahale ederse rahatsızlık olur. Bu da beraberinde başarısızlığı getirir" dedi. Yücel, şöyle devam etti:

"Belediye başkanı siyaset yapmayacak mı, tabii ki yapacak. Ancak kimin il veya ilçe başkanı olduğunu unutmadan, o saygı ile yapılmalı."



'DİYET BORCU' AMACINI AŞMIŞ!



Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in daha önce olağanüstü kurultay talebiyle imza toplanması sürecinde Yücel'in Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almasına atıfta bulunarak, "O süreçte imza vermeyenler unutulmamalı" demişti. Yücel'in adaylığına karşı çıkan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise, bu sözler için "Genel Başkan'ın kimseye diyet borcu yoktur" cevabı vermişti. Yücel, "O süreçle ilgili değerlendirme yapılmasını doğru bulmuyorum. Biz kimseyi dışlamadık, imza veren de vermeyen de kardeşimizdir dedik. Bu diyet borcu açıklaması açıkçası amacını aşmış" dedi.