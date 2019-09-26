İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da saat 23.20 sularında bir deprem daha meydana geldi. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.
Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,16 kilometre uzaklıkta ve 7,02 kilometre derinlikte yaşandı.
Bugün saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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