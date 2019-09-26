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'da sonrası trafik yoğunluğu!

İstanbul'da deprem sonrası trafik yoğunluğu!

26.09.2019, 17:26

'da 6 büyüklüğünde meydana geldi. Günlerdir üst üste yaşanan depremlerin en büyüğü olan bu deprem vatadaşa büyük panik yarattı. Bazı iş yerleri ve okullar boşaltıldı. Eve dönüşe geçen İstanbullular trafik yoğunluğuna neden oldu.

İstanbul yine son dakika deprem haberiyle sarsıldı. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6 şiddetinde deprem oldu. Vatandaşın büyük panik yaşadığı depremde Avcılar'daki cami minaresi yıkıldı, Bakırköy Adliyesi'nin duvarlarında çatlaklar oluştu.

Bazı iş yerleri ve okullar boşaltılırken Valilik okulların tatil edildiğini açıkladı. Kentte deprem sonrası eve dönüş yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 54.

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