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'da edilmeyecek

İstanbul'da okullar tatil edilmeyecek

26.09.2019, 20:16 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019,20:38

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ’daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada ’da okulların tatil edilmeyeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da yaşanan depreme ilişkin Valilikte açıklamalarda bulundu.

Oktay, "İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili, bina çatlakları vesaire de dahil, 172 ihbar almış durumdayız. (Silivri Devlet Hastanesi) Uzmanlarımızın bize raporladığı, binanın kullanılabilir ve afete dayanıklı olduğu şeklinde." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ayrıca, "İstanbul'da yarın okullarımız açık olacaktır." dedi.

AA

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