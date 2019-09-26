Narlıdere kaynıyor

Kongre süreci öncesi CHP Narlıdere teşkilatı da oldukça hareketli. Belediye Başkanı Ali Engin ile ilçede 4 dönem belediye başkanlığı yapan Abdül Batur’un birlikte hareket ederek mevcut İl Başkanı Deniz Yücel ve İlçe Başkanı Şahin Fırat’ı destekledikleri kaydediliyor

ERHAN GÜLENÇ/ CHP'DE KONGRE SAVAŞLARI (9)

CHP İzmir'de kongre süreci öncesinde Narlıdere'de de örgüt kaynıyor. Adaylık düşünenler çalışma yürütürken ittifaklar da şekilleniyor. İlçenin şu anki Belediye Başkanı Ali Engin ile Narlıdere'de 4 dönem görev yaptıktan sonra Konak Belediye Başkanlığı'na aday olarak seçilen Abdül Batur'un, ilçe kongresi için birlikte hareket ettiği belirtiliyor. İl kongresi için de mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'i destekleyen Batur ve Engin'in Narlıdere İlçe Başkanı Şahin Fırat'ın yeniden aday olmasına destek verdiği kaydediliyor.



EDNAN ARSLAN DA DESTEKLİYOR



Öte yandan yine il kongresi için Deniz Yücel'i destekleyen cephede yer alan isimlerden İzmir Milletvekili Ednan Arslan da Balçova'da çalışma yürütüyor. Arslan'ın da Batur ve Engin ile birlikte Şahin Fırat'ı desteklediği ifade ediliyor.



SOYER EKİBİ DE ÇALIŞIYOR



Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın siyaset yapan ekip de ilçede çalışmalarını sürdürüyor. Soyer'e yakın ekibin, adayını belirlemek için mahalle delege seçimlerinin sonuçlarını görmeyi beklediği ancak mutlaka güçlü bir aday çıkarmak istediği kaydediliyor. Öte yandan ilçede ayrıca adaylık için çok sayıda isim geçiyor. Daha önce de ilçe başkanlığına aday olan Ergin Demir'in bu kongrede de aday olduğunu belirterek üyelerle görüşmeler yaptığı kaydediliyor.



FARKLI İSİMLER GEÇİYOR



Narlıdere'de Eski Meclis Üyesi Aydın Özdemir'in de ismi adaylık için konuşuluyor. Özdemir'in Soyer ekibine yakın olduğu ifade ediliyor. Yine eski meclis üyesi olan Nurettin Gömek de kongre için çalışıyor. Gömek'in ilçe başkanlığına aday olabileceği kulislerde dillendiriliyor. Bu arada eski meclis üyesi Devrim Kırlangıç, eski meclis üyesi Tibet Foçalı, Asuman Karapança, Ferudun Gülel, Bahar Özgören'in isimleri adaylık noktasında konuşuluyor. İlçede etkili olan Büyükşehir Belediyesi şirketi Grand Palaza'nın genel müdür yardımcısı Hakan Kılıç'ın da Soyer'e yakın siyaset yapan ekiple birlikte ilçede çalışma yürüttüğü belirtiliyor.

YARIN: BALÇOVA VE GÜZELBAHÇE