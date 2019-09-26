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Polis otobüsüne bombalı tuzak

Polis otobüsüne bombalı tuzak
Giriş Tarihi: 26.9.2019

ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı servis aracının geçişi sıranda el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. 'da polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 1'i polis 5 kişi yaralandı.

Adana'da polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 1'i polis 5 kişi yaralandı. Merkez Yüreğir ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı servis aracının geçişi sıranda el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında 1 polisin de bulunduğu 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, saldırıda el yapımı veya daha farklı bir bomba kullanıldığını söyledi. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, olayla ilgili terörden sorumlu 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirerek, "Bunun bir terör saldırısı olduğu üzerinde duruyoruz" dedi.

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