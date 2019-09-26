Polis otobüsüne bombalı tuzak

Merkez Yüreğir ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı servis aracının geçişi sıranda el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Adana'da polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 1'i polis 5 kişi yaralandı.

Adana'da polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 1'i polis 5 kişi yaralandı. Merkez Yüreğir ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı servis aracının geçişi sıranda el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında 1 polisin de bulunduğu 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, saldırıda el yapımı veya daha farklı bir bomba kullanıldığını söyledi. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, olayla ilgili terörden sorumlu 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirerek, "Bunun bir terör saldırısı olduğu üzerinde duruyoruz" dedi.