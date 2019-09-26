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Sokak ortasında ayağından vurdu

Sokak ortasında ayağından vurdu
Giriş Tarihi: 26.9.2019

'de bir kişi iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsa önce tekme tokat saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen adama, herkesin korku dolu bakışları arasında belinden çıkardığı silahla ateş açan zanlı kayıplara karıştı.

İstanbul Çekmeköy'de bir kişi iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsa önce tekme tokat saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen adama, herkesin korku dolu bakışları arasında belinden çıkardığı silahla ateş açan zanlı kayıplara karıştı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı. Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Bacağından vurulan kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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