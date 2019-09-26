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'de Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca

Somali'de Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı

26.09.2019, 14:02 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019,14:16

'de Türk ekibine gerçekleştirildi. Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "Herhangi bir can kaybımız yok. Bir zırhlı aracımız iki okul kapısı arasında harekete ederken patlama olduğu bilgisi var. Yaralıların ciddi sağlık durumları yok. Birisi güvenlik ikisi eğitim personeli olmak üzere 3 personelimiz yaralandı. Ucuz atlattığımız düşünüyoruz." dedi.
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