Son dakika: Kıran-4 Operasyonu başladı

Terör örgütlerine yönelik yönelik Kıran-4 Operasyonu başladı. Operasyon Ağrı-Kars-Iğdır üçgeninde yürütülüyor.
İçişleri Bakanlığı, yurt içinde PKK hedeflerine yönelik Kıran-1 ve Kıran-2 operasyonlarının ardından 26 Eylül itibariyle Kıran-4'ün başladığını bildirdi.
Ağrı-Kars ve Iğdır hattında yürütülen Kıran-4 Harekatı'nda, kış yapılanmasına hazırlanan PKK'lı teröristlere darbe vurulması planlanıyor.
OPERASYON TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
17 Ağustos'ta başlatılan 'Kıran' operasyonlarında bugüne dek toplamda öldürülen terörist sayısı 100'e yaklaştı.
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