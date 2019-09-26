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Son dakika: Kıran-4 Operasyonu başladı

Son dakika: Kıran-4 Operasyonu başladı

26.09.2019, 13:13 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019,13:34

Terör örgütlerine yönelik yönelik Kıran-4 Operasyonu başladı. Operasyon Ağrı-Kars-Iğdır üçgeninde yürütülüyor.

İçişleri Bakanlığı, yurt içinde PKK hedeflerine yönelik Kıran-1 ve Kıran-2 operasyonlarının ardından 26 Eylül itibariyle Kıran-4'ün başladığını bildirdi.

Ağrı-Kars ve Iğdır hattında yürütülen Kıran-4 Harekatı'nda, kış yapılanmasına hazırlanan PKK'lı teröristlere darbe vurulması planlanıyor.

OPERASYON TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
17 Ağustos'ta başlatılan 'Kıran' operasyonlarında bugüne dek toplamda öldürülen terörist sayısı 100'e yaklaştı.

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