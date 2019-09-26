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Son pişmanlığa ‘iyi hal’ indirimi yok

Son pişmanlığa ‘iyi hal’ indirimi yok
Giriş Tarihi: 26.9.2019

'de ayrılmak istediği sevgilisi 'i (27) sokak ortasında tabanca ile öldüren (36), pişman olduğunu ve olay günü hakarete uğradığını söylemesine rağmen iyi hal indirimi verilmeksizin ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de ayrılmak istediği sevgilisi Gülay Şimşek'i (27) sokak ortasında tabanca ile öldüren Özkan Onay (36), pişman olduğunu ve olay günü hakarete uğradığını söylemesine rağmen iyi hal indirimi verilmeksizin ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 31 Temmuz'daki feci olayda inşaat firmasında sekreter olan Gülay Şimşek, ayrılmak istediği işsiz sevgilisi Özkan Onay tarafından iş çıkışında 4 el ateş edilerek öldürüldü. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza'da 'kasten öldürmek'ten yargılanan Onay, "Çok pişmanım. Onu çok seviyor ve kıskanıyordum. Olay günü bana hakaret etti" dedi. Ama iyi hal indirimi vermeyen mahkemenin cezası müebbet hapis oldu.

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