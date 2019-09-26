Torun kavgasında bıçaklı dehşet

Gaziantep’te boşanma aşamasındaki Kaya çiftinin akraba olan aileleri ‘torunlar’ yüzünden kavgaya tutuştu. Bıçakların çekildiği kavgada Zülfiye Kaya’nın babası İmam Kaya ile eşi Fatih Kaya’nın kardeşi Ümit Kaya öldü

Gaziantep'te birbiriyle akraba iki ailenin boşanma aşamasındaki çocuklarının yakınları arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada, kız tarafından İmam Kaya (54) ve Ümit Kaya (24) öldü, 3 kişi de yaralandı. Olay önceki akşam saatlerinde Eyüp Sultan mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında anlaşmazlık bulunan Fatih ve Zülfiye Kaya çifti 5 gün önce tartıştı. Zülfiye Kaya 3 çocuğunu alarak aynı mahallede bulunan babasının evine gitti. Çiftin boşanma aşamasına gelmesi üzerine Fatih Kaya'nın yakınları, Zülfiye Kaya'yı ve çocuklarını almak için ellerinde bıçak ve sopalarla babası İmam Kaya'nın evini bastı.



6 KİŞİ GÖZALTINDA



Taraflar arasında torun yüzünden başlayan tartışma kısa sürede bıçakların çekildiği kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kavgada yaralanan 5 kişiyi ambulanslarla hastanelere götürdü. Ağır yaralanan baba İmam Kaya ile Fatih Kaya'nın kardeşi Ümit Kaya doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis 6 kişiyi gözaltına aldı.