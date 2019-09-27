Aracın üzerinden TIR geçti, 2 kişi can verdi

Konya'daki trafik kazasında TIR'la çarpışan araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, Konya Antalya karayolu İnlice mevkiinde yaşandı. Beyazıt Y. idaresindeki 07 ADH 076 plakalı kavun yüklü TIR kontrolden çıkarak karşı şeride atladı ve Mesut Ay idaresindeki 07 FES 29 plakalı aracın üzerinden geçti.
Konya'daki trafik kazasında TIR'la çarpışan araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, Konya Antalya karayolu İnlice mevkiinde yaşandı. Beyazıt Y. idaresindeki 07 ADH 076 plakalı kavun yüklü TIR kontrolden çıkarak karşı şeride atladı ve Mesut Ay idaresindeki 07 FES 29 plakalı aracın üzerinden geçti. Hurdaya dönen araçta Mesut Ay ve Celile Ertan Ay feci şekilde öldü.
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