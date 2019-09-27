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Başkan Erdoğan 'nü kutladı

Başkan Erdoğan Dünya Turizm Günü'nü kutladı

27.09.2019, 16:27 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019,16:27

Twitter hesabından 'nü tebrik eden Başkan , "Ekonomimize ve istihdama katkısıyla ülkemiz için vazgeçilmez bir itici güç olan turizm sektörümüzün tüm paydaşlarının Günü'nü tebrik ediyorum." diye yazdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Turizm Günü'nü tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından "Ekonomimize ve istihdama katkısıyla ülkemiz için vazgeçilmez bir itici güç olan turizm sektörümüzün tüm paydaşlarının 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.

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