Gardaki kız aranıyor

39 yıl önce, 7 aylıkken Manisa’da tren istasyonuna terk ettiği kızını Müge Anlı’nın programında arayan Gülizar Emirdağ, “O dönem kızımın bulunduğu haberi Yeni Asır’da yayımlandı. Onu bulmak ve bana hakkını helal etmesini istiyorum” dedi

Denizli'de yaşayan 57 yaşındaki Gülizar Emirdağ, 1 aylıkken, kocası ve ailesi istemediği için Manisa'de tren istasyonuna bıraktığı kızını 39 yıl sonra aramak için ATV'nin kapısını çaldı. Kızını terk ettikten sonra olayla ilgili haberin o dönem Yeni Asır'da yayımlandığını da Müge Anlı'nın programında açıklayan anne Emirdağ, "Çok büyük hata yaptım, her gece rüyalarıma giriyor. Evladımı bulup özür dilemek istiyorum. Hakkını helal etmesini istiyorum" dedi. Ekranların sevilen programı Müge Anlı'ya Denizli'den akrabası Ayşe Bedel'le birlikte katılan Gülizar Emirdağ, 18 yaşındayken dünyaya getirdiği ve 7 aylıkken Manisa'da tren istasyonuna bıraktığı kızını arıyor. Halen Denizli'de oturan Gülizar Emirdağ, onlarca aile ile evladı buluşturan Müge Anlı'nın kapısını, yıllardır vicdan azabı çektiği için çaldı.



YENİ ASIR'DA HABERİ ÇIKTI



Gülizar Emirdağ, "Ben 18 yaşında kızımı dünyaya getirdim, eşimden ayrıldım, ikinci evliliği yapacaktım ancak yeni evleneceğim kişi kızımı istemedi. Ailem de istemedi, ben de o an çaresizlikten kızımı Manisa'da tren istasyonuna bıraktım. Ertesi gün de Yeni Asır'da kızımın tren istasyonunda bulunduğu ve yuvaya verildiği haberini okudum. Sadece hatırladığım o" diye konuştu.



'RÜYALARIMA GİRİYOR'



39 yıldır bu acı ile yaşadığını ve kızını asla unutmadığını söyleyen acılı anne Gülizar Emirdağ, "O an bu hatayı nasıl hangi şartla yaptım bilmiyorum. Şimdi kızımı bulup bu hatamı düzeltmek ve beni kabul ederse annesi olarak bir kere sarılmak istiyorum. Onu bir kere de olsa görmek ona dokunmak, sarılmak hayattaki en son arzum" dedi. Emirdağ ile birlikte programa katılan akrabası Ayşe Bedel de yaptığı açıklamada, "Eltim olan Gülizar hanım tanıdığım günden beri bu hatasını hep söylüyor, bu hatayı ben nasıl yaptım, kızımı nasıl bulurum. Bizler de ona, yüzlerce kayıp çocuğu anne ve babası ile buluşturan Müge Anlı ve ekibini anlattık. O da ilk olarak tereddüt etti ancak programa geldik. İnancımız tam, eltim Gülizar kızı bulacak ve kavuşacak" ifadelerini kullandı.



KAYITLARA BAKILACAK



1980 yılının Haziran ayında Yeni Asır'da haberin yayınlandığını aktaran Gülizar Emirdağ'ın açıklaması sonrası, o tarihte Çocuk Esirgeme Kurumu'na yapılan çocuk teslimi ve evlatlık işlemlerinin mercek altına alınacağı ve eğer öyle bir kız çocuğu o tarihlerde bulunduysa temasa geçileceği öğrenildi. Müge Anlı ve ekibinin önümüzdeki günlerde İzmir'e gelerek inceleme ve araştırma başlatacağı ve kızın bulunması durumunda anne Gülizar Emirdağ ile buluşturulacağı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL