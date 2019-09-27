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Halefle selefin pankart savaşı

Halefle selefin pankart savaşı
Giriş Tarihi: 27.9.2019

Başkanı , eski başkan döneminde asılan “ ise gerisi teferruat” yazılı afişin önünü, takıma başarı dileğinin yer aldığı billboard ile kapattı.

CHP'LI Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile Menemen Belediyesi eski Başkanı ve Menemenspor Kulübü Onursal Başkanı Tahir Şahin arasında yerel seçimlerden bu yana süren çekişme billboardlara da yansıdı. İlçe Stadı girişinde Tahir Şahin'in isminin bulunduğu 'Mevzu Menemenspor ise gerisi teferruat' yazılı afişin bulunduğu billboardun hemen önüne Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un 'Menemenspor'umuza 2019- 2020 Sezonu TFF 1. Lig'de Başarılar Dilerim' yazılı afiş asıldı. Pankartla ilgili konuşan Başkan Aksoy, "Kasıt yok, takımımıza başarılar diledik" derken Şahin ise, "Yapılan çocukça bir davranış. Televizyondaki 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' isimli komedi programına nasıl gülüyorsak, bunların yaptıklarına da öyle gülüyorum" yanıtını verdi.

METİN BURMALI

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