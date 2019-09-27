İnsanlık dersine dünyadan övgü

BM’de küresel adaletsizliğin sembolleştiği Filistin, Arakan, Suriye, mülteci krizi çıkışlarıyla dünyanın dikkatini çeken Başkan Erdoğan’a övgü yağdı. ABD dönüşü yaptığı açıklamada İslam düşmanlığı ve ırkçılığın küresel barışı tehdit ettiğini söyleyen Erdoğan, “Bu konularda verimli temaslar gerçekleştirdik” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı insan haklarını temel alan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran konuşmasına destek yağıyor. Erdoğan'ın İsrail'in yasadışı uygulamalarını dünyaya ilan ettiğini söyleyen Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, "Filistin meselesi hakkındaki konuşmasından gurur duyduk" ifadelerini kullandı.



SOYDAŞLARIMIZLA BULUŞTUK



Keşmir ile ilgili sözleriyle de Müslümanların takdirini toplayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir övgü de Pakistanlı politikacı Irum Azeem Farooque'dan geldi. Twitter hesabından Erdoğan'ın konuşmasını paylaşan Farooque, "Liderlik bir unvan değildir, ne lider ama" ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD'de gerçekleşen BM 74'üncü Genel Kurulu sonrası İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen Başkan Erdoğan, ülkedeki temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. BM Genel Kurul Toplantısı öncesinde 22 Eylül Pazar günü Türk-Amerikan soydaş ve Müslüman toplumun önde gelen liderleriyle bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, Musevi cemaatinin temsilcileriyle gündemdeki konuları değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.



İSLAM DÜŞMANLIĞINA DİKKAT



Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük fotoğraf sanatçılarından Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarından oluşan sergisinin açılışını yaptığını aktaran Erdoğan, bu yıl genel kurul görüşmelerinin yoksulluğun giderilmesi, kaliteli eğitim, iklim eylemi ve kapsayıcılık için çok taraflı gayretlerin canlandırılması temasıyla yapıldığını hatırlattı. BM Genel Kurulu'na hitap ettiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Konuşmamızda, küresel adaletsizliğin sembolleştiği Filistin, Arakan, Suriye, mülteci krizi ve göç gibi konularda ülkemizin tutumunu aktardım. İslam düşmanlığının ve kültürel ırkçılığın küresel barış için arz ettiği tehdide dikkati çektim. New York'ta bulunduğum süre zarfında BM Genel Sekreteri'nin yanında çeşitli devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmelerde bulundum." Ayrıca üst düzey görüşmeler de gerçekleştirdiğini hatırlatan Erdoğan, "BM Genel Kurul görüşmelerine iştirakimin ve bu kapsamda gerçekleştirdiğim temasların verimli geçtiğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

TEŞEKKÜR PANKARTI



TÜGVA Nevşehir Şubesi Kapadokya'da, bir sıcak hava balonunun sepetine pankart asarak, Başkan Erdoğan'ın BM'deki konuşmasına destek verdi. İngilizce "İslam dünyasının umudu Türkiye'dir. Dünya beşten büyüktür" yazısı ile Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu 3 metrelik pankart, sıcak hava balonu Kapadokya semalarında süzüldü.



"DEAŞ'I BÖLGEDEN TEMİZLEYEN BİZİZ"



Başkan Erdoğan, ABD'de Fox News televizyonuna verdiği röportajda Türkiye'nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi anlattı. "Kim DEAŞ'a karşı Türkiye gibi mücadele eden bir ülke gösterebilir? DEAŞ'ı temizleyen El-Bab'da biziz, 3 bin 500'e yakın DEAŞ'lıyı biz temizledik" diyen Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkileri ile ilgili de, "Bizim için S-400 olayı Türkiye Amerika ilişkilerini kesinlikle bozmamalı çünkü bunlar savunma sistemleri noktasında Türkiye'nin ihtiyacıdır. Kaldı ki S-400 dediğimiz zaman Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Slovakya'da var. Onlar da NATO ülkesi. Onlarda olunca oluyor da Türkiye gibi bir ülkede olunca niye olmasın?" ifadelerini kullandı.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN YOĞUN BM TRAFİĞİ



Başkan Erdoğan, BM 74'üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere gittiği New York'ta 6 devlet başkanı ve 10 başbakan ile bir araya geldi. Erdoğan, aralarında Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da bulunduğu devlet adamlarıyla ikili görüşme yaptı.



AMERİKA'YA FETÖ ELEŞTİRİSİ



New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğine katılan Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerini olumsuz etkileyen FETÖ terör örgütüyle ilgili konuştu. Türkiye'nin son darbeci yargıya hesap verene kadar FETÖ ile mücadeleyi sürdüreceğini söyleyen Erdoğan, "Ortaya koyduğumuz klasörler dolusu delile rağmen FETÖ elebaşının Pensilvanya'da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi milletimizi rencide ediyor. Demokrasi ve özgürlükler konusunda iddia sahibi bir ülke olan Amerika'nın demokrasiye kastedenlere kucak açması çok büyük çelişkidir" dedi.