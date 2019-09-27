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'da artçı sarsıntılarda balkon çöktü

İstanbul'da artçı sarsıntılarda balkon çöktü

27.09.2019, 11:13

Şişli 5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu bir alt katta bulunan dairenin balkonuna çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay Şişli Fulya Mahallesi Pehlivan Sokakta bulunan 5 katlı bir binada sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle bir alt katın balkonuna çöktü.


Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
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