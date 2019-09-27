İstanbul'da deprem paniği

İstanbul’da dün 13.59’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.8 şiddetindeki deprem büyük korku ve paniğe yol açtı. Halk sokağa döküldü

İstanbul dün 13.59'da şiddetli bir depremle sarsıldı. Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 5.8 olarak açıkladı. Deprem sonrası okullar ve hastaneler tahliye edildi. İnternet kesildi, herkes yakınlarını aramak için telefonlara sarılınca operatörler kilitlendi. İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.



TEDBİR AMAÇLI TAHLİYELER



Deprem Silivri açıklarında ve yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin Silivri'ye uzaklığının 21.68 kilometre olduğu belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı. Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. İnternet kesildi, herkes yakınlarını aramak için telefonlara sarılınca operatörler kilitlendi. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.



VALİLİK OKULLARI TATİL ETTİ



İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik paniğe yol açan deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün (dün) eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi.





ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ



Deprem kent genelinde ve Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli, Kırklareli, Yalova, Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Çanakkale, İzmir, Düzce, Bilecik'te de hissedildi. AFAD, deprem sonrası en büyüğü 4,1 büyüklüğünde Onlarca artçının oluştuğunu duyurdu.



TELEFONDAN ULAŞAMADILAR



Yeşilköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara gelen vatandaşlar depremin ardından dışarı akın etti. Bir vatandaş, "Dışarıdaydım çok hissedemedim ancak içeridekiler daha çok hissetmiş. Yakınlarıma ulaşmaya çalışıyorum ancak ulaşamıyorum. Telefon çekmiyor. Twitter'dan bilgi alıyorum" dedi. Fuarı gezmeye gelen bir başka kadın ise "Depremi hissettim. Dengemi kaybettim. Bir an önce oradan çıkmak istedim. Dışarıya zor attık kendimizi. Eşime ulaştım çok korkmuş, çok sallandık" diye konuştu.





ÖNCEKİ GÜN 4.6'LIK DEPREM OLDU



İstanbul'da önceki gün saat 11.01'de aynı bölgede 4, 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem, kısa süreli korku ve paniğe yol açmıştı



'SON 20 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ'



İstanbul'da depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden depremle ilgili açıklama yapıldı. Son 20 yıldır bölgede böyle bir deprem aktivitesi yaşanmadığı ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.





BAŞKAN ERDOĞAN: ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremle ilgili brifing aldı. Onlarca artçı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Daha da devamı mümkün" dedi. Depremde 8 vatandaşın yaralandığını söyleyen Erdoğan, "Az önce sosyal medyada baktım bir kadın tweet atmış. 'Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu...' Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi. Erdoğan, "8 hafif yaralanma söz konusu. Binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar var. Çok ciddi sayılabilecek depreme rağmen küçük bir takım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak haber almadık. İstanbul'da AFAD'ın bırakın yüzlerce binlerceyi on binlerce ilan edilmiş toplanma alanı var. Ve bunlar kendi sitesinden yayınlanıyor" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Panik gerektirecek bir şey yok. Tüm bakanlarımız ve bakanlıklarımızın teşkilatları da teyakkuz halinde. Toplanma yeri yokmuş gibi bir senaryoyu gündeme getirmek haksızlık olur" dedi.





AVCILAR'DA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI!



İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar metrobüs durağının karşısında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi sarsıntıdan yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yıkılan minarenin devrildiği sırada avluda kimse olmaması büyük bir faciayı önledi.