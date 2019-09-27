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'daki sonrası 106 artçı sarsıntı oldu

İstanbul'daki deprem sonrası 106 artçı sarsıntı oldu

27.09.2019, 09:01

'da dün öğle saatlerinde meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından, en büyüğü 4,4 olan 106 artçı sarsıntı daha meydana geldi. nedeniyle kalp krizi geçiren 1 vatandaş hayatını kaybederken, 43 kişi de yaralandı.

İstanbul'da dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,4 olan 106 artçı sarsıntı meydana geldi. İstanbul dün 5,8 büyüklüğünde bir deprem yaşadı. Depremde resmi verilere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 43 kişi de yaralandı.

Bazı ilçelerde ise binalarda ufak çaplı hasar meydana geldi. Saat 13.59'da meydana gelen depremin ardından sabah saat 06.05'e kadar 106 artçı deprem meydana geldi.

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