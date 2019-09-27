İzmir’de göçmen avı

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçelerinde Sahil Güvenlik ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yasadışı yoldan yurtdışına çıkmaya çalışan toplam 282 düzensiz göçmen yakaladı.

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçelerinde Sahil Güvenlik ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yasadışı yoldan yurtdışına çıkmaya çalışan toplam 282 düzensiz göçmen yakaladı.



POLİS KUCAĞINDA TAŞIDI



Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme'nin Dalyan açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, söz konusu botta 28 Suriye, 7 Filistin ve 6 Somali uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Dikili ilçesinin Bademli ve Madra Çayı açıklarında ise 3 ayrı botta 173 Suriye, 13 Filistin, 5 Somali ve 4 Eritre uyruklu göçmen yakalandı. Seferihisar'ın Sığacık açıklarında durdurulan botta ise 42 Suriye ve 4 Irak uyruklu düzensiz göçmen ele geçti. İzmir'in Bornova ilçesinde yasadışı yoldan yurtdışına kaçış hazırlığındaki Suriye uyruklu 46 kaçak göçmen de polisin operasyonuyla yakalandı. Organizatör oldukları ileri sürülen 4 kişi ise gözaltına alındı. Otobüsle emniyete getirilen kaçaklar arasındaki yaşlı ve engelli bir göçmen kadını, polis memuru kucağında taşıdı. Kaçakların İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği, 4 organizatörün ise sorgularının sürdüğü bildirildi.