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Kaşıkçı olayı benim sorumluluğumda oldu

Kaşıkçı olayı benim sorumluluğumda oldu
Giriş Tarihi: 27.9.2019

Veliaht Prensi Muhammed Bin 'dan gazeteci hakkında şoke eden bir itiraf geldi. Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı açıklamalar, 1 Ekim'de yayımlanacak programın tanıtım fragmanında yer aldı. Fragmanda, Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorulara ilk kez bir söyleşide yanıt verdiği belirtildi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'dan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında şoke eden bir itiraf geldi. Prens Bin Selman'ın, Amerikan PBS televizyon kanalının "Frontline" haber programının yapımcısı, gazeteci Martin Smith'e, Aralık 2018'de Riyad'da bir elektrikli otomobil yarışı sırasında Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı açıklamalar, 1 Ekim'de yayımlanacak programın tanıtım fragmanında yer aldı. Fragmanda, Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorulara ilk kez bir söyleşide yanıt verdiği belirtildi

SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM

Fragmanda, Smith, "Ona Kaşıkçı cinayetindeki rolünü sorduğumda bana, 'Bu olay benim sorumluluğum altında oldu. Tüm sorumluluğu üstleniyorum' cevabını verdi" ifadelerini kullandı. Smith, "Sizin bilginiz olmadan nasıl böyle bir şey olabilir?" sorusunu Bin Selman'ın, "Suudi Arabistan'da 20 milyon insan yaşıyor. 3 milyon devlet çalışanı var" diyerek yanıtladığını anlatıyor. Smith, Bin Selman'ın "Peki onlar sizin uçaklarınızdan birini alabilirler mi?" sorusuna da "İşlerimi takip eden görevliler, bakanlar var. Bu onların sorumluluğu. Onların bunu yapmaya yetkisi var" cevabını verdiğini aktarıyor.

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