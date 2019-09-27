Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Güvenli Bölge açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili, "Gelinen noktadan memnun değiliz. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili, "Gelinen noktadan memnun değiliz. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz" dedi.
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