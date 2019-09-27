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'ndan Güvenli Bölge açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Güvenli Bölge açıklaması

27.09.2019, 19:02

Dışişleri Bakanı , Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili, "Gelinen noktadan memnun değiliz. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili, "Gelinen noktadan memnun değiliz. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz" dedi.

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