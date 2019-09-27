Son dakika: ÖSYM YDS sınav sonuçlarını açıkladı! Sınav sonuçları sorgulama...

Yabancı Dil Sınavı'na (YDS) katılan binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Peki YDS sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 5 dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) sonuçları açıklandı.Peki YDS sınav sonuçlarına nasıl ulaşılır? Sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

YDS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre;

08 Eylül 2019 tarihinde 5 farklı dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Eylül 2019 tarihinde saat 14.50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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