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Son dakika: sınav sonuçlarını açıkladı! Sınav sonuçları sorgulama...

Son dakika: ÖSYM YDS sınav sonuçlarını açıkladı! Sınav sonuçları sorgulama...

27.09.2019, 15:15 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019,15:34

Sınavı'na () katılan binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav sonuçları tarafından açıklandı. Peki YDS sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 5 dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) sonuçları açıklandı.Peki YDS sınav sonuçlarına nasıl ulaşılır? Sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

YDS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre;

08 Eylül 2019 tarihinde 5 farklı dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Eylül 2019 tarihinde saat 14.50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

YDS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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