Uç beyliğinden cihan imparatorluğu

Ertuğrul Gazi’nin küçük bir uç beyliğinden asırlar ve kıtalar aşan cihan imparatorluğuna uzanan yolculuğu insana verdiği değer ve kazandığı topraklara getirdiği huzurla büyümüştür

ZÜMRÜT YILMAZ/ KIZIL ELMA YOLCULUĞU (3)

Bin yıldır bu toprakları vatan bilenler hedeflerine kızıl elmayı koyarak hep daha ileriye gitmiş, hep daha fazlasını istemiştir. 1453 tarihi ise işte bu hedefin belkide en önemli dönüm noktasıdır. Osmanlı'nın genç ama bir o kadar da hırslı ve idealist padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un surlarını aşarak tarihin akışını değiştiren fethi, aynı zamanda Türklerin de dünyanın hakimi olan, 3 kıtada büyüyüp kökleşmiş dev bir imparatorluk hayaline yürümelerinin önünü açmıştır. Malazgirt'ten bu yana Anadolu'da adım adım ilerleyerek büyüyen Türk yurdu ideali bu fetihle kıtaları aşan bir cihan imparatorluğu idealine dönüşmüş, tarihinde hep devlet kurma hayali kuran ve bu hayalle büyüyen Türk beyliklerini, yiğit alpleri belki de ilk kez cihanın hakimi olabilecek bir süper güce dönüştürmüştür.



EN BÜYÜK HOŞGÖRÜ ÖRNEĞİ



Bugün bize medeniyet diye örnek gösterilen, insan hak ve hürriyetlerindeki kısıtlamaları kaldıran uygulamalarıyla Avrupa'ya tarihte en çok örnek olan Osmanlı'nın insana verdiği değerdi. Temelleri Osmanlı'yla atılan cihan imparatorluğu hayalinin gerçeğe dönüşmesi büyük siyasi ve askeri deha örneği sergileyen padişahları kadar bu topraklara gerçek manada hoşgörünün tohumlarını eken halkının sayesinde olmuştur. Yayıldıkları topraklardaki halklara hiçbir zaman zulmetmeyen Türk devletleri aksine dinlere, ırklara, toplumlara gösterdiği saygıyla sadece toprakları değil gönülleri de fethetmiştir.



KITALAR AŞAN HAYAL



İşte bu toprakla başlayıp gönülle devam eden fetihler Osmanlı'yı dünyanın hakimi kılmıştır. Ertuğrul Gazi'nin küçük bir uç beyliğinden asırlar ve kıtalar aşan cihan imparatorluğuna uzanan yolculuğu insana ve fethettikleri topraklara getirdiği huzurla büyümüştür. Allah yolunda sefere düşen atalarının bıraktığı mirasla yeni hedeflere yürürken yanına aldığı inancı onu dev bir imparatorluğa götürmüştür.



ÇAĞ DEĞİŞTİREN FETİH



Savaşçı bir soy olan Türklerin Oğuz'dan bu yana uğruna kılıç sakladıkları kızıl elma, onları önce Anadolu'ya daha sonra da cihana yayılan dev bir imparatorluğa götürdü. İstanbul ise bu hedefin belki de en anlamlı safhalarından biri oldu. Tarihte bu hedefi ilk kızıl elma yapan Selçuklu beyi Süleyman Şah oldu. Ancak bu mukaddes şehri ezanla buluşturmak ondan asırlar sonra Osmanlı'nın Fatih'ine nasip oldu.



BİR ASRIN SONU GELDİ



Osmanlı Devleti daha önce de defalarca kuşatıp kapısından döndüğü İstanbul'u 1453'te fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'nu sona erdirdi. 21 yaşında İstanbul'u fethetme hayaliyle Edirne'den yola çıkan Fatih Sultan Mehmet çağ açıp çağ kapatmıştır. Böylece Bizans İmparatorluğu tarih sahnesinden silinmiş, Fatih Sultan Mehmet, Hz. Muhammed'in "Kostantiniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir" övgüsüne mazhar olmuştur.



SÖĞÜT'TEN ANADOLU HAKİMİYETİNE



Ertuğrul Gazi'nin otağında ölüm döşeğindeyken oğlu Osman'a miras bıraktığı kızıl elma, Anadolu hakimiyetiydi. Küçük yaşta omuzlarına büyük bir yük alan Osman ise atasının bıraktığı bu ideale ulaşmak için çok çalıştı. Ölen babasına verdiği sözü asırlar öteye taşıdı. O yapmasa başkası yapardı. Çünkü bir Türk ölse bin Türk doğar ve mutlaka biri bu ideale sahip çıkardı. Doğduğu günden beri analardan duydugu cihat türküleri, babalardan duyduğu fetih dualarını gerçek yapmak da ona düşmüştü.

YARIN: TÜRK'ÜN BİRLİK OLMA RUHU