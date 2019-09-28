Artvin'in Borçka ilçesinde sel

Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Bölgede hasar tespit çalışması başlatılırken bazı noktalarda ulaşım yollar kapanırken bazı noktalarda trafik akışı güçlükle sağlanıyor.

Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak yağış sel ve heyelanlara neden oldu. İlçede bazı ev ve işyerleri ile zemin ve bodrum katlarını su bastı. Hopa-Borçka karayolu da dere taşması sonucu ulaşıma kapandı.





Artvin'de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Borçka ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle Borçka deresi taştı, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede bazı köy ve mahalle yollarıda heyelan sonucu ulaşıma kapandı.





Hopa'da Sundura deresinin taşması sonucu Hopa-Borçka karayolu ulaşıma kapandı. Sürücüler, Borçka Tünel mevkiinde beklemeye başladı. Borçka ve Hopa ilçelerine AFAD ekileri sevk edildi.

DHA