Eşini katletti

Yalova'da yaşayan İran uyruklu Azeri çift A.A. (34) ve Seher A. (30) ayrı lokantalarda çalışıyorlardı. Çift bir süreden beri A.A'nın eşi Seher A'yı kıskanmasından dolayı kavga ediyordu. Yalova'da kıskançlık krizine giren İran uyruklu bir adam, karısının boğazını kesti.

Yalova'da kıskançlık krizine giren İran uyruklu bir adam, karısının boğazını kesti. Yalova'da yaşayan İran uyruklu Azeri çift A.A. (34) ve Seher A. (30) ayrı lokantalarda çalışıyorlardı. Çift bir süreden beri A.A'nın eşi Seher A'yı kıskanmasından dolayı kavga ediyordu. Çift son olarak önceki akşam evlerinde yeniden kavga etti. Evden kavga ve çığlık sesleri geldi. Çığlıkların kesilmesi sonrasında A.A. evden ayrıldı. Apartman sakinleri ise durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen polis, Seher A'nın boğazı kesilerek öldürülmüş cesedi ile karşılaştı.