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’cüler dumanla haberleşse bile buluruz’

‘FETÖ’cüler dumanla haberleşse bile buluruz’
Giriş Tarihi: 28.9.2019

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bakanlığının İzmir'de düzenlediği Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Buradaki konuşmasında, Türk yargısının kendi içerisinde "süte su katanlara" asla izin vermeyeceğini belirten Gül, "Fetöcülerle mücadeleyi sürdüreceğiz, bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bakanlığının İzmir'de düzenlediği Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Buradaki konuşmasında, Türk yargısının kendi içerisinde "süte su katanlara" asla izin vermeyeceğini belirten Gül, "Fetöcülerle mücadeleyi sürdüreceğiz, bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

KRİPTO YAPILANMALAR

TÜRKIYE'NIN FETÖ, PKK, YPG ve DEAŞ terör örgütleriyle eşzamanlı bir şekilde mücadelesini sürdürdüğünü, bu süreçte yargı içerisinde de ayıklamaların devam ettiğini, buradaki en önemli kriterin mücadelenin zaafa uğramaması olduğunu anlatan Gül, "FETÖ'nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarlarsa çıksınlar, değil ByLock değil ankesör, dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız, yine Türk yargısı bu temizleme hareketini başarıyla sürdürecektir" açıklamasını yaptı

82 MİLYONUN PAKETİ

Reform sistemini yenilerken güven veren ve erişilebilir adalet sistemi hedefiyle çalıştıklarını da belirten Adalet Bakanı Gül, "Bu AK Parti'nin değil, 82 milyonun yargı paketidir. Reformlarımızı hayata geçirirken katılımcılık anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Ülke olarak, çözülemeyecek bir sorunumuz yok" dedi.

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