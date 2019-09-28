Katil kocaya ‘saygılı davranış’ indirimi!

İzmir'in Menemen ilçesinde, evlerinde ailesinin fotoğrafı olmadığı gerekçesiyle tartıştığı eşi Gülşen Narşap'ı (47) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ünal Narşap'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası duruşmalardaki saygılı tutumunu göz önüne alınarak 20 yıla düşürüldü.

İzmir'in Menemen ilçesinde, evlerinde ailesinin fotoğrafı olmadığı gerekçesiyle tartıştığı eşi Gülşen Narşap'ı (47) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ünal Narşap'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 20 yıla düşürüldü. Sanık Ünal Narşap, "Yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım, keşke olmasıydı" dedi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanık kocayı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı 'eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiğine' kanaat getirerek 24 yıla, duruşmalardaki saygılı tutumunu göz önüne alarak yaptığı iyi hal indirimiyle de 20 yıla indirdi.



'NERESİNE GELİRSE SALLADIM' DİYEN ADAM TAHLİYE EDİLDİ



İzmir'de karısını 5 kez bıçaklayarak yaralayan ve duruşmada "O anda şuurumu kaybettim, bıçağı neresine gelirse salladım" şeklinde ifade veren adam tahliye edildi. Bornova'da Ümit Ö. (45), 8 yıldır evli olduğu ve kendisinden boşanmak isteyen eşi Fatma Ö'yü (36) vücudunun 5 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Sanığın kendisini öldürmek için bıçakladığını söyleyen Fatma. Ö, "Beş yerimden bıçaklandım. Karın bölgeme vurduğu için öldürmek için yaptığını düşünüyorum ve kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu. Fatma Ö, mahkeme başkanının "Seni öldürmek istediyse bıçak neden derine girmedi?" sorusuna da, "Karşı koymaya çalıştım. Bıçağı tutmak isterken ellerim de kesildi" diye yanıt verdi. Mahkeme heyeti, kocayı tahliye ederek duruşmayı erteledi.