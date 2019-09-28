Son dakika: İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem! Son depremler...

Son dakika bilgisine göre, AFAD'dan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 14.03'te 3,8 büyüklüğünde deprem olduğu duyuruldu.
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 14.03'te Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.
Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı.
AA
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