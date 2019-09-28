Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4.1 olan 188 artçı deprem yaşadığımız bu süreçte, tüm birimlerimizle teyakkuz halinde gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz” diye konuştu

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı (TAMPT) yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Oktay'ın açıklamasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.



7/24 ÇALIŞIYORLAR



Önceki gün 13.59'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili TAMPT'da açıklama yapan Oktay, "Kurulan koordinasyon ekibimiz deprem saatinden itibaren sürekli teyakkuz halinde çalışmalarını 7/24 devam ettiriyor. Ciddi bir hasarımız olmadığını ile ilgili açıklamaları yapmıştık ama biz bunu fırsata dönüştürüp gelecek ile ilgili hazırlıkların tamamını gözden geçirmek adına, bu çalışmaları yapmak üzere burada toplandık" dedi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da toplantıya davet edildiği ancak genel sekreterini gönderdiği öğrenildi.



GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI



Vatandaşlardan gelen hasarlı bina ihbarlarının tamamının tek tek kayıt altına alınarak incelendiğini vurgulayan Oktay, "İlgili tüm kurumlarımız tarafından hem incelemeler yapılmış hem de gerekli tedbirler anında alınmıştır. Şu ana kadar AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473. Bunların çoğunluğu basit ölçekte çatlakları olan binalardan oluşuyor" şeklinde konuştu.



10 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR



Oktay, "Hasar tespit çalışmaları sonucu boşaltılan binalarda yaşayan 34 vatandaşımız vardı. Kurumlarımız tarafından misafir ediliyorlar. Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan da 10'unun tedavilerine devam ediliyor. 24 vatandaşımız taburcu edildi.



7 BİN OKULDA BULGU YOK



Hasar ihbarı yapılan 55 okul ilgili olarak ise Oktay, "Tamamı kontrol edilmiştir. Bunlar içerisinde 14 okul için detaylı inceleme kararı alınmıştır. Söz konusu 14 okul bugün tatil edilmiştir. 3 gün içerisinde de bunların durumu ile ilgili nihai sonuca varılacak. Diğer 7 bin 46 okulda eğitime ara verilecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı.



EN BÜYÜĞÜ 4.1 ŞİDDETİNDE



"İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4.1 olan 188 artçı deprem yaşadığımız bu süreçte yine tüm ilgili birimlerimizle teyakkuz halinde gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz" diyen Oktay, "Biz bu çerçevede bugün tüm arkadaşlarımızla herhangi bir afet veya acil durum anında 28 tane çalışma grubumuzun olduğunu ifade etmiştik. Bu çalışma gruplarımızla her türlü senaryoya karşı; sadece İstanbul için değil tüm Türkiye için tamamını gözden geçirme fırsatı bulacağız" dedi.



GSM OPERATÖRLERİ İLE DEPREM ZİRVESİ



Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde 5.8 şiddetinde meydana gelen depremin ardından haberleşmede yaşanan aksamalar vatandaşın öncelikli gündemlerinden olurken, haberleşme sektörü yöneticileri ise gün boyu toplantılar yaparak sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem sırasında yakınlarından haber almak isteyen vatandaşların yoğun aramaları nedeniyle GSM şebekelerinin trafik yönetiminde sorunlar yaşandı. Depremin hemen ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri başkanlığında oluşturulan kriz masası ile operatörlerle video konferans yoluyla görüşme yapılarak operatörlerin afet senaryo parametreleri devreye alındı. Vodafone ve Turkcell'de şebekede oluşan trafik sıkışıklığı birkaç saat içinde giderilirken, Türk Telekom'da biraz daha uzun süren sorunun 3. parti bir yazılımdan kaynaklandığı tespit edildi ve soruna mühendisler anında müdahale edilerek çözüme kavuşturdu



'SONA DOĞRU YAKLAŞIYORUZ'



Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İstanbul depremiyle ilgili dün bir açıklama yaptı. Özener, "Enerji birikiyor ve çıkacak. Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil. Şu saatte olacak şu gün olacak gibi konuları vatandaşlarımız gündeminden çıkarıp deprem bilincinde yaşaması gerekiyor. Git gide o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim ama zaman vermemiz mümkün değil" dedi.