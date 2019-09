Türk’ün birlik olma ruhu

Tarihinde zor koşulları yeniden birlik olma fırsatına çeviren Türk milleti, ayağa kalkmak ve yeniden bir devlet çatısı kurmak için duydukları heyecanı hep kızıl elma ülküsünden aldılar

ZÜMRÜT YILMAZ/ KIZIL ELMA YOLCULUĞU (4)

Her koşulda kendilerine bir toprak parçasını vatan yapmayı başaran Türkler, varoldukları günden bu yana bulundukları coğrafyalarda nice savaşlar verip nice devletler kurmuşlardır. Hani "İki Türk bir araya gelince devlet iki Yahudi bir araya gelince şirket kurarmış" derler ya işte bu cümle boşa kurulmamıştır. Hakikaten de birlik olma, bir hedefe koşmak konusunda biz Türklerden daha başarılısı yoktur herhalde...



KÜLLERİNDEN DOĞDU



Ancak Türk ırkının nesillerdir süren bu kadim özelliği kendini en çok zor zamanlarda göstermiştir. Bunun tarihimizdeki en yakın örneği de 3 kıtaya hükmetmiş Osmanlı'nın küllerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıdır. 3 kıtaya hakim olan Osmanlı Devleti'nin sonunu getiren belki de en yumuşak karnı olan hoşgörüsüydü. 600 yıl boyunca hükmettikleri toprakları yavaş yavaş kaybeden dev imparatorluk, 1. Dünya Savaşı sürecinde giderek küçülmüş ve yeniden Anadolu topraklarında sıkışmıştı. Özellikle Balkanları 500 yılı aşkın süre elinde bulunduran Osmanlı, halkların dillerine, dinlerine, geleneklerine hiçbir müdahalede bulunmayacak varoluşlarını sürdürmelerini sağlamıştır. Tarihte halkları asimile ederek yayılmacı politika izleyen devletlere de örnek olmuştur bu özelliği ile Osmanlı İmparatorluğu.



OSMANLI'NIN FARKI



Bugün Osmanlı'nın uzun yıllar hüküm sürüp birçok kadim iz bıraktığı topraklarda İslam dininin yeterince yaygın olmaması, Türkçe konuşulmamasının temel nedenlerinden biri de budur belkide. Çünkü dünya üzerinde izlediği yayılmacı politikalar sayesinde bugün kendi topraklarından kilometrelerce uzakta bile hala İngilizce, Fransızca gibi dillerin ana dil gibi konuşulmaya devam etmesi, bu medeniyetlerin hala etkili bir şekilde varlığını sürdürüyor olması Osmanlı'nın bu konudaki farkının da göstergesidir. Yüzyıllar boyunca kızıl elma ülküsüyle yoğrulan fetih arzusu Osmanlı İmparatorluğu'nu cihan hakimi yaptı. Ancak her devrin bir sonu vardı. Osmanlı'nın Balkanlar'dan yavaş yavaş yeniden Anadolu'ya çekilmeye başlaması ve İstanbul'un 1. Dünya Savaşı sonrasında 1918'den itibaren İtilaf Devletleri tarafından fiilen işgal edilmesinin ardından Anadolu'dan alevlenen kurtuluş hareketi Mustafa Kemal'in önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attı.



'HASTA ADAM'DAN CUMHURİYETE



Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının arkalarına Türk halkının da desteğini alarak Avrupa'nın tabiriyle hasta adam Osmanlı'nın küllerinden Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmaları yine Türk'ün zor zamanda bir hedefe sarılmasının eseri oldu. Yüzyıllarca hüküm sürülen topraklardan özüne yani Anadolu'ya dönen Türkler, yeniden ama bu kez cumhuriyet çatısı altında birleşti. Tarih boyunca esarete boyun eğmeyen Türk milleti, Çanakkale Zaferi'nden Kurtuluş'a gösterdiği büyük kahramanlık örneği ile tarihe bir kez daha destansı bir varoluş mücadelesi kaydetti. Artık Türk'ün dünya sahnesindeki yeni adı Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Kızıl elması ise vatan topraklarının güvencesi Misak-ı Milli...



DIP NOT: Osmanlı için hasta adam tabirini ilk kullanan Rus Çarı I. Nikola'dır. Sohbet etmekte olduğu İngiltere'nin Rusya elçisi Seymour'a Osmanlı İmparatorluğu için hasta adam demiş, Seymour da Çar'la yaptığı bu sohbeti Londra'ya rapor edince Çar'ın bu hasta adam benzetmesi her tarafa yayılmıştı. Ancak, Çar I. Nikola, Kırım Savaşı sırasında öldü, yine bu savaşta imparatorluğu hasta adam olarak nitelendirdiği Osmanlı'ya yenildi.

YARIN: TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN TARİHİ SORUMLULUĞU