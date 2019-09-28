Urla’da Yalaz ve Özbadur çalışıyor

CHP'de kongre süreci öncesi İzmir'in Urla ilçe örgütünde de adaylık düşünenler çalışmalara başladı. Mevcut İlçe Başkanı Hakan Özbadur'un yeniden aday olacağı belirtilirken İlçe eski Başkanı Bahri Yalaz'ın da ilçe kongresi için çalışma yürüttüğü belirtildi.

CHP'de kongre süreci öncesi İzmir'in Urla ilçe örgütünde de adaylık düşünenler çalışmalara başladı. Mevcut İlçe Başkanı Hakan Özbadur'un yeniden aday olacağı belirtilirken İlçe eski Başkanı Bahri Yalaz'ın da ilçe kongresi için çalışma yürüttüğü belirtildi. Yalaz'ın kendisinin aday olacağı veya bir ismi aday çıkarabileceği kaydedildi. Bu arada kulislerde Bahri Yalaz'ın İzmir genelinde çalışma yürüten ve İl kongresi için mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'e destek veren Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın ekibiyle birlikte hareket edebileceği konuşuluyor.



ÖZBADUR SOYER İLE



Hakan Özbadur'un ise, yine il genelinde çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ekibine yakın hareket ettiği belirtiliyor. Bu arada CHP'de daha önce milletvekilliği, belediye başkanlığı gibi birçok önemli görev üstlenen Bülent Baratalı'nın da Urla'daki kongre sürecinde etkili aktörlerden biri olabileceği belirtiliyor. Belediye eski Başkanı Sibel Uyar'ın da kongre sürecinde aktif bir rol alması halinde Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'yla birlekte hareket edeceği kaydediliyor. Bu arada Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da İzmir'deki kongre sürecinde Tunç Soyer ekibine yakın hareket ediyor.



KARABURUN

Çumçum'un ismi geçiyor



CHP Karaburun'da ve İlçe eski Başkanı Bülent Çumçum'un adaylık için ismi geçiyor. Çumçum'un Tunç Soyer ekibine yakın hareket ettiği belirtiliyor. Bülent Çumçum'un aday olması halinde ilçe siyasetinde etkili isimlerden biri olan İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın da desteğini alabileceği kaydediliyor. Öte yandan mevcut İlçe Başkanı Erdal Subaşı'nın ismi de adaylık için dillendiriliyor. Subaşı, seçim öncesi Çumçum'un ilçe belediye başkan adayı gösterilmesi için Ankara'da girişimlerde bulunmuştu. Ancak Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın etkisiyle bu ilçede İlkay Girgin Erdoğan aday yapılmıştı.



ÇEŞME

Kavasoğulları ismi önde



CHP Çeşme'de mevcut İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları'nın ismi adaylık için ön planda. Belediye Başkanı Ekrem Oran da Kavasoğulları'nı destekliyor. Oran'ın ilçede belirleyici etkiye sahip olduğu ve işaret edeceği adayın kongrede ipi göğüslemesinin beklendiği kaydediliyor. Bu arada Belediye eski Başkanları Muhittin Dalgıç ve Faik Tütüncüoğlu'nun da ilçe kongresi için nabız yokladıkları kaydediliyor.

YARIN: TORBALI VE ÖDEMİŞ