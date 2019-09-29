Başkan Erdoğan'dan TCG Kınalıada'nın hizmete giriş töreninde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'nde hitap etti. Erdoğan konuşmasında "Nasıl Atak helikopterimizi gemilerimizi İHA’larımızı, SİHA’larımızı yaptıysak savaş uçaklarımızı yapmayı da başaracağız. İnşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zamanı yakındır." dedi.

İstanbul Tuzla'daki MİLGEM Projesinin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu gemilerin içindeki sistemlerin tasarlanmasından üretimine emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile Barbaros Hayrettin Paşa'yı ve tüm denizcilerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum.

Deniz Kuvvetlerimiz birikimi donanımı ve nitelikli personeli ile başarılarıyla bizleri gururlandırıyor. Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini kendi imkanları ile üretebilen 10 ülkeden biri olmuştur. Son dönemde Akdeniz'de yaşananlar denizlerde çok daha güçlü olmamız gerektiğine işaret ediyor.





MİLGEM gemilerimizi kararlılıkla inşa ediyor denizlere uğurluyoruz. MİLGEM projesinde elde edilen tecrübe ile yerlilik oranını yüzde 70 seviyesine yükselttik.



MİLGEM korvetlerinin ilk üçünden farklı olarak Kınalıada Atmaca füzemizi kullanacak.

Deniz kuvvetlerimizi güçlendirmeye yönelik daha pek çok projemiz olacak. Hizmete giren korvetlerimiz bugüne kadar pek çok milli ve uluslararası tatbikatta yer alarak görevlerini yerine getirdiler.



Bu gemimizin de denizlerdeki gücümüze güç katacağına inanıyorum. Son olarak F-35 uçağında yaşadıklarımız bizim bu konuda kararlılığımızı artmıştır. Nasıl Atak helikopterimizi gemilerimizi İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptıysak savaş uçaklarımızı yapmayı da başaracağız. İnşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zamanı yakındır.



Her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız.

Özellikle son 6 yıldır birbiri ardına yaşadığımız sıkıntıların sebebi de Türkiye'yi bu hedeflerine ulaşmasına engel olmaktır. Hep söyledim başaramayacaklar. Madem uyuyan devi uyandırdılar bunun da sonuçlarına katlanacaklar.







Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız. Hedefimiz 2023'te savunma sanayinde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmaktır.

Biz hakkın ve haklının mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Güçlünün yanında değil.

TCG KINALIADA DENİZLE BULUŞUYOR

İstanbul Tersane Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Savunma Sanayi İcra Kurulu'nun 2004'teki kararının ardından yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan MİLGEM Projesi kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapımı tamamlanan Heybeliada, Büyükada ve Burgazada korvet gemilerinin ardından Kınalıada 4. gemi olma özelliğini taşıyor. Kınalıada korvetinin tasarım, inşa ve entegrasyon faaliyetleri İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Gerekli olan tasarım, araştırma-geliştirme, tedarik ve hizmet alımı kapsamındaki çok sayıda eş zamanlı proje Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yerli ve milli imkanlar ölçüsünde yürütüldü.

50'Yİ AŞKIN YERLİ FİRMA ALT YÜKLENİCİ OLARAK GÖREV YAPTI

Platform sistemleri ve dizayn hizmetleri STM, silah ve sensör sistemleri ASELSAN, savaş yönetim sistemi HAVELSAN tarafından sağlanan Kınalıada korvetinde 50'yi aşkın yerli firma alt yüklenici olarak görev yaptı. Kınalıada korvetinde, bu zamana kadar yurt dışından tedarik edilen ABD yapımı "Harpoon" deniz füzesi, ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen "Atmaca" füzesi de kullanılıyor. HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı'nın birlikte geliştirdiği Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi "Advent" de ilk kez Kınalıada gemisinde kullanılıyor.

GEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kınalıada, Türk Deniz Kuvvetleri'nin sürat, denizcilik ve stabilite isteklerini karşılayacak şekilde geliştirilmiş tek gövdeli deplasman tipi tekne formunda. 99 metre boyundaki ve genişliği 14.4 metre olan gemi, 2400 ton deplasmanı ve 3.6 metre su çekimiyle, 5 deniz durumunda kısıtsız, 6 ve üzeri deniz durumlarında ise kısıtlı harekat kabiliyetine sahip olmakla birlikte, ana tahrik sistemi, bir adet gaz türbini ve iki adet dizel makineden meydana gelmekte. Kınalıada, 29 deniz mili azami sürate ulaşabilirken, 10 tonluk bir helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip ve 4 deniz şiddetine kadar helikopter uçuş harekatı icra edebilmekte. Kınalıada, çoğunluğu yerli imkanlarla geliştirilmiş ileri teknoloji sensör, elektronik harp, navigasyon ve haberleşme sistemleri ile donatıldı. Kınalıada, asimetrik, yüzey, hava ve sualtı tehditlerine yönelik savunma, aldatma, karıştırma ve bertaraf etme sistemlerine de sahip.