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konferansında skandalı!

CHP konferansında PYD skandalı!
Giriş Tarihi: 29.9.2019

tarafından düzenlenen ''de Kapı-Uluslararası Suriye Konferansı'nda büyük bir skandala imza atıldı. ve 'nun da konuşmacı olarak yer aldığı konferansta terör örgütü 'ye yakınlığıyla tanınan konuştu.

CHP tarafından düzenlenen 'Suriye'de Barışa Açılan Kapı-Uluslararası Suriye Konferansı'nda büyük bir skandala imza atıldı. Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da konuşmacı olarak yer aldığı konferansta terör örgütü PYD'ye yakınlığıyla tanınan Amy Austin Holmes konuştu. Holmes, yaptığı açıklamalarla eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya çalıştı. Konferansta terör örgütünü 'barış gücü' olarak nitelendiren Holmes, "PYD Kürt ağırlıklı bir yapı değil artık. Yüzde 60 oranında Araplardan oluşuyor. Kürtler, Süryaniler, Ezidiler, Hristiyanlar , Türkmenler var. Yani Suriye Halklarının temsilcisi ve içinde etnik çeşitliliği barındırıyor" ifadelerini kullandı.

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