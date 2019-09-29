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Ekim ayında diplomasi trafiği

Ekim ayında diplomasi trafiği
Giriş Tarihi: 29.9.2019

Başkan , ekim ayında 4 ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek. ’da yol temel atma töreni, ’da Türk Konseyi buluşması ve ’da imparatorun taç giyme törenine katılacak olan Erdoğan’ın son durağı ise olacak

Geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekim ayında mesaisinin önemli bir bölümünü dış politikaya ayıracak. Erdoğan, 7-8 Ekim tarihlerinde Sırbistan'ı ziyaret ederek hem ikili görüşme yapılacak hem de Türk firması tarafından inşa edilecek Saraybosna- Belgrad Otoyolu'nun temel atma törenine katılacak. Başkent Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic tarafından karşılanacak olan Erdoğan, Sırbistan-Türkiye İş Forumu'nda her iki ülkenin işadamlarına hitap ederek yatırım çağrısı yapacak. Erdoğan'ın Sırbistan'da yaşayan soydaşlarla da bir araya gelmesi planlanıyor.

TÜRK KONSEYİ TOPLANTISI

Erdoğan, 14-15 Ekim tarihlerinde ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek Türkçe Konuşan Ülkeler Konseyi 7. Zirvesi'ne katılacak. 3 Ekim 2009'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kurulan Türk dünyasının çatı kuruluşu niteliğindeki konseyin kuruluşunun 10. yıldönümü burada düzenlenen etkinlikte kutlanacak. Erdoğan, 21-23 Ekim tarihlerinde ise Japonya'ya gidecek. Erdoğan, başkent Tokyo'da yapılacak olan Japon İmparatoru Naruhito'nun 22 Ekim'deki taç giyme töreninde Türkiye'yi temsil edecek. Erdoğan'ın ziyaret vesilesiyle Türk ve Japon iş dünyasıyla da buluşma- sı planlanıyor.

KEŞMİR SORUNUNU GÜNDEME GETİRECEK

Başkan Erdoğan'ın Japonya'nın hemen ardından da Pakistan'a bir ziyaret yapması bekleniyor. BM Genel Kurulu kapsamında Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşen Erdoğan, bu etkinliklerde Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir sorununa dikkat çekmişti.

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