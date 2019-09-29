Güvenli Bölge’de 7’nci hava devriyesi

Fırat'ın doğusuna kurulması planlanan Güvenli Bölge'de, Türk ve ABD askerleri tarafından 7'nci ortak hava devriyesi gerçekleşti. 2'si Türk 2'si ABD'li 4 helikopter tarafından gerçekleştirilen hava devriyesi 1 saat sürdü.

Fırat'ın doğusuna kurulması planlanan Güvenli Bölge'de, Türk ve ABD askerleri tarafından 7'nci ortak hava devriyesi gerçekleşti. 2'si Türk 2'si ABD'li 4 helikopter tarafından gerçekleştirilen hava devriyesi 1 saat sürdü. Saat 10.40 sıralarında başlayan hava devriyesi bir saat sonra 11.40 sıralarında tamamlandı. Suriye'nin Telabyad ile Resulayn kentleri arasında keşif ve gözetleme faaliyetini tamamlayan Türkiye ile ABD'ye ait 4 helikopter görev sonrası yeniden Akçakale'ye döndü. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na askerlerini bırakan Türkiye'ye ait helikopterler Şanlıurfa'ya, ABD helikopterleri ise Suriye'deki üs bölgesine geri döndü. Türk ve ABD askerlerinin katılımıyla daha önce de iki kez kara devriyesi gerçekleştirilmişti.