‘İnfaz düzenlemesini hızlıca çıkaracağız’

1 Ekim'de açılacak olan TBMM'nin yeni yasama yılının ilk gündem maddesinin Yargı Paketi olacağını söyleyen AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, kamuoyu gündemindeki infaz düzenlemesiyle ilgili konuştu.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, kamuoyu gündemindeki infaz düzenlemesiyle ilgili konuştu. 1 Ekim'de açılacak olan TBMM'nin yeni yasama yılının ilk gündem maddesinin Yargı Paketi olacağını söyleyen Bostancı, "İnfaz düzenlemesi siyasi pozisyonlara göre değerlendirilecek bir konu değil. Bu konu ile ilgili bir değerlendirme yapıyoruz. Bunların yasalaşması için çok önemli hakkaniyete, adalete, vicdana, toplumsal teyide ihtiyaç duyan konularda herkesin desteğini aramak önemli. Çalışmalar tekamül ettiğinde, bunu da en hızlı şekilde yapmaya çalışacağız. Daha önce MHP'nin bu konuya ilişkin bir teklifi vardı. Geçen yıl verilmişti. Ona da baktık 'neler getiriyor?' diye. O çerçevede bir taslak var elimizde. Bu konuyu en hızlı şekilde yapmaya çalışacağız" dedi.