‘Oğlumu geri verin’

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP önündeki eyleminde 26'ncı gün geride kaldı.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP önündeki eyleminde 26'ncı gün geride kaldı. Tunceli-Pülümür yolunda 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için Gaziantep'ten gelen Cennet Kabaklı (51) ile birlikte eyleme katılan aile sayısı 48'e çıktı. Oğlunun acemi birliğini Ankara'da yaptıktan sonra dağıtım izninin ardından Ağrı'daki birliğine gitmek için yola çıktığını belirten Kabaklı, "Tunceli-Pülümür yolunda kaçırıldı. Oğlumun bırakılmasını istiyorum. Bütün annelerin yavrularının bırakılmasını istiyorum. Yeter artık" dedi.