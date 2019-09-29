‘Popülist değil ciddi ol’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir’de yanan orman alanlarının ağaçlandırılması için kampanya başlatan Başkan Tunç Soyer’in popülist davrandığını söyledi. Soyer’in kampanya için yasal işlemleri bile yapmadığını söyleyen Dağ, “Kendisini devlet ciddiyetine uygun davranmaya çağırıyorum” dedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 18 Ağustos'ta başlayan ve 20 Ağustos'ta Orman Genel Müdürlüğü'nün büyük gayretleri ile söndürülen İzmir'deki orman yangınında zarar gören alanların rehabilitasyonuna başlandığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün Anayasa'da belirtilen "yeniden ağaçlandırma" şartlarını eksiksiz ve hızlı bir şekilde yerine getirdiğini vurgulayan Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldığı açıklanan "İzmir Küllerinden Doğacak" kampanyasının gerçekleşmesi için prosedürlerin tamamlanması gerektiğini belirtti.



PROSEDÜR TAMAMLANMALI



Orman Genel Müdürlüğü'nün 11 Kasım 2019'da 81 ilde 11 milyon fidanı toprakla buluşturmaya hazırlandığını hatırlatan Dağ, "Bu arada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer öncülüğünde, 'İzmir Küllerinden Doğacak' kampanyası için meclis kararı alınmıştır. Bu karar sonrasında yetkili kurum olan Orman Bölge Müdürlüğü ile temasa geçilmesi, izin için gerekli çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Valiliğe kampanya için yapılan başvuruda eksikler var. Valiliğin de vurguladığı gibi Büyükşehir'in kampanya talep başvuru listesinde, yetkili kurum olan Orman Müdürlüğü ile ortak bir protokol olmadığı gibi, kampanya harcama kalemleri belirtilmemiş ve kampanya için hiç kimse yetkilendirilmemiştir" dedi.



YASAL ZORUNLULUK



Kampanya için 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu gereği zorunlu olan, paraların toplanma yöntemi ile nereye harcanacağının da netleştirilmediğini vurgulayan Dağ, "Her zaman olduğu gibi Sayın Tunç Soyer, sürece popülist bir refleks ile yaklaşmış, yasal olarak zorunlu işlemleri yapmaktan bile kaçınmıştır. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyen Soyer'i devlet ciddiyetine davet ediyorum. İzmir Büyükşehir'in itfaiye teşkilatı mevzuatında olmayan 'yangına havadan müdahale' amacıyla uçak alacağını belirten Soyer'in asıl yapması gereken, şehir içinde ve yetki alanı dahilindeki yangınlara müdahale için gerekli olan araç/ekipmanları geliştirmek olmalıdır" diye konuştu.



'UYGUN GÖRÜLÜRSE YAPACAĞIZ'



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yanan orman alanlarının ağaçlandırılması ile ilgili kendisine yapılan eleştirilere yanıt verdi. Valiliğe kampanya için taleplerini ilettiklerini söyleyen Soyer, "Biz her şeyi devlet ciddiyeti ile yapıyoruz. Valiliğe talebimizi ilettik. Arazöz almak istiyoruz. Yangın havuzu kurmak istiyoruz. Uygun görülürse bunları yapacağız" diye konuştu.