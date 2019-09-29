‘Soyer lay lay lom peşinde’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet eleştirisi geldi. Sürekli, "Başkan Soyer hala lay lay lom işlere imza atıyor." dedi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet eleştirisi geldi. Partisinin Menemen ve Çiğli İlçe Danışma Meclisi toplantılarında Başkan Tunç Soyer'in hizmet süresinin 6 ayını geride bıraktığını hatırlatan Sürekli, "Ama Başkan Soyer hala lay lay lom işlere imza atıyor. Şehrin panolarını sadece konser, şenlik, festival haberleri işgal ediyor. Elle tutulur projelere katkı koyacağımızı söyledik. Sözümüzün de arkasındayız. İzmir'in önünü açacak yatırım ve projeler için kollarını sıvadıklarında biz de üstümüze düşeni yaparız" diye konuştu.