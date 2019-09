Türkiye Cumhuriyeti’nin sorumluluğu tarihi

Ülkemizin Ortadoğu’daki tarihi sorumluluğu, İsrail’in Filistin’deki zulmüne, Irak’ta terör örgütlerinin bölge insanına yaşattıklarına Esad rejiminin Suriye’de kendi vatandaşlarına yaptığı zulme dur demeyi gerektirmektedir

ZÜMRÜT YILMAZ/ KIZIL ELMA YOLCULUĞU (6)

Osmanlı Devleti'ni geçmişte sıkıntılı zamanlarında yanında bulan, bugün de Suriye'den yönelen mülteci akınından Türkiye sayesinde etkilenmeyen Avrupa, güttüğü ırkçı politikalarla yüzyıllar önce kurulan gönül köprülerini unutturmaya çalışıyor. Üstelik bugün birçok Avrupa ülkesi, Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden, Türk vatandaşlarını şehit eden terör örgütlerine kapılarını sonuna kadar açıyor.



KURTULUŞUN GARANTİSİ



Tarihte yaşanan acılardan yeterince ders çıkarmayanlar bundan neredeyse 100 yıl önce 28 Ocak 1920'de son Meclis- i Mebusan'ın bugünkü topraklarımızın sınırlarını belirleyen Misak-ı Milli kararlarını da görmezden geliyor. Ancak bu kararlar bugünkü Türkiye'nin Suriye'deki, Irak'taki sorumluluğunu hatırlatması bakımından son derece önemlidir. Günümüzde Suriye ve Irak'ta yaşananlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş garantisi olan Misak-ı Milli'nin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Ülkemizin Ortadoğu'daki tarihi sorumluluğu, İsrail'in Filistin'deki zulmüne, Irak'ta terör örgütlerinin bölge insanına yaşattıklarına, Esad rejiminin yanıbaşımızda 10 yıla yakın süredir Suriye'de kendi vatandaşlarına yaşattığı zulme dur demeyi gerektirmektedir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da, katıldığı uluslararası birçok platformda her fırsatta dile getirdiği bu tarihi sorumluluk, aslında Türklerin Anadolu'ya geldikleri günden bu yana sürmektedir.



EZAN SESİ YANKILANSIN BAYRAK ÖZGÜRCE DALGALANSIN



ASIRLARDIR bir sancağın altında bir bayrağın gölgesinde yaşayan bu millet, atını hep güneşin battığı yöne doğru sürdü. Şu an üzerinde yaşadığımız toprakların hayalini kuran atalarımız, çokça zulüm gördüler. Bu topraklarda ezan sesi yankılansın, bayrağımız özgürce dalgalansın, topraklarımızda barış ve adalet hep hakim olsun diye canlarını feda etmekten bile çekinmediler. İşte boyle yüce bir hayalle sınırlar aşan ataların mirasçıları olan bizler de kızıl elmalarına hep daha ileriyi koyan atalarımızın izlerini terk etmemeliyiz.



HER DAİM BARIŞ VE HUZUR



Bölgesinde her daim huzur ve barış isteyen Türk milleti, her adımını bu uğurda atmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana da süregelen bu anlayış, ülkemizi Ortadoğu barışı idealinin garantörü yapmaktadır. Yanıbaşımızda Suriye sınırında yıllardır yaşanan insanlık dramına dur demek için Türkiye'den başka bir devletin yeterince sorumluluk üstlenmemesinin temel sebebi de belki de budur. Çünkü sınırlarımızın dibinde yaşanan huzursuzluktan en çok etkilenen de yine Türkiye olmuştur, olacaktır. İşte bu yüzdendir ki köklü ve güçlü bir devlet olarak bölgenin huzurunu tehdit eden, hem kendi halkına hem de vatandaşlarımızın canlarına kast eden terör örgütleriyle mücadele etmek Türkiye'nin boynunun borcudur.

Kızıl Elma bir yer değil her yerdir