Adaylar çıkmaya başladı

CHP İzmir'deki kongre süreci öncesinde Aliağa'da da aday olmak veya aday çıkarmak isteyen isimler çalışmalara başladı. Belediye eski Meclis üyesi Erol Güngör, aday olarak harekete geçti.

ERHAN GÜLENÇ/ CHP'DE KONGRE SAVAŞLARI(13)

CHP İzmir'deki kongre süreci öncesinde Aliağa'da da aday olmak veya aday çıkarmak isteyen isimler çalışmalara başladı. Belediye eski Meclis üyesi Erol Güngör, aday olarak harekete geçti. Güngör'ün kongreler için İzmir genelinde çalışma yürüten ve adaylarını mahalle delege seçimlerinin ardından netleştirmeyi planlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın ekiple temasta olduğu belirtildi.

DURMAZ-OĞUZHAN İTTİFAKI

Bu arada ilçe eski başkanı olan ve aday olduğu 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'li Serkan Acar karşısında seçimi kaybeden Özcan Durmaz'ın da çalışma yürüttüğü belirtiliyor. Durmaz'ın eski İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan ile birlikte hareket ettiği kaydediliyor. Bu yapının ilçe başkan adayının Özlem Şan Oğuzhan olacağı öne sürülüyor. Kulislerde Durmaz ve Oğuzhan'ın Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile birlikte hareket edebilecekleri öne sürülüyor.



YILDIRIM YENİDEN ADAY

Foça'da mevcut İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, yeniden adaylık için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün de desteğini aldığı konuşulan Yıldırım'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın siyaset yapan ekiple de temasta olduğu kaydediliyor. İlçede Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'na yakınlığıyla bilinen Günal Biçer'in de kongre sürecinde etkisi olabileceği kaydediliyor. Ancak şu an Büyükşehir'in Aliağa Hizmet Birimi'nde görev yapan Biçer'in de Soyer'e yakın ekiple ters düşmeyeceği belirtiliyor.



ŞİMDİLİK 3 İSİM KONUŞULUYOR

Menemen'de mevcut İlçe Başkanı Serdar Değirmenci'nin sağlık sorunları sebebiyle yeniden aday olmayacağı kaydediliyor. Şu ana kadar adaylığını açıklayan tek isim ise, Sadık Kahveler... Ayrıca Cem Batok ve emekli öğretmen Mehmet Kaya'nın da ismi adaylık için geçiyor. Kongre takviminin açıklanmasının ardından ilçede başka isimlerin de aday olarak çıkabileceği kulislerde dillendiriliyor. Menemen kongresinde mevcut Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile Belediye eski Başkanı Tahir Şahin iki önemli aktör olarak öne çıkıyor. Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın ekiple hareket ediyor. İlçede son bağlamda Aksoy'un desteğini alan adayın ipi göğüslemesi bekleniyor.

YARIN: BERGAMA- KINIK-DİKİLİ