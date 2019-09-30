‘Annelerin ciğeri artık yanmasın’

ÇOCUKLARININ dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 27'nci gününde 49'a yükseldi. Oğlu Aziz Tatlı 5 yıldır kayıp olan Sıdıka Tatlı'nın da eyleme katılmasıyla aile sayısı 49'a yükseldi.

ÇOCUKLARININ dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 27'nci gününde 49'a yükseldi. Oğlu Aziz Tatlı 5 yıldır kayıp olan Sıdıka Tatlı'nın da eyleme katılmasıyla aile sayısı 49'a yükseldi. 2014'te Şanlıurfa'dan Mardin'e üniversite okumak için giden oğlunun son sınıf öğrencisi iken yurtta bıraktığı valizi ve 'Anne hakkını bana helal et ben gidiyorum' notu ile ortalıktan kaybolduğunu söyleyen Sıdıka Tatlı, "5 yıldır ne sağ ne de ölü olduğunu biliyorum, hiçbir haber alamadım. Oğlum beni görüyorsan bana bir telefon aç, yeter artık ciğerim yandı" dedi.



TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KAYIT BÜROSU HDP!

DİYARBAKIR annelerinin çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, terör örgütünden kaçanların ifadeleri, HDP ile PKK arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Geçen yıl güvenlik güçlerine teslim olan 17 yaşındaki terörist D.Ç, ifadesinde 2015'te PKK'ya katılmaya karar vererek HDP Taksim ilçe binasına gittiğini söyledi. Bir hafta sonra Diyarbakır'a gönderildiklerini söyleyen D.Ç, "HDP il binasında kimliklerimiz alındı. Buradan da örgüte katıldım" ifadelerini kullandı.