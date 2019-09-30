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‘Büyükşehir için çaba göstermiyor’

‘Büyükşehir İzmir için çaba göstermiyor’
Giriş Tarihi: 30.9.2019

Genel Başkan Yardımcısı ve , ardından 'de iktidarda olan rağmen Büyükşehir Belediyesi'nin gereken çabayı göstermediğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yerel seçimlerin ardından İzmir'de iktidarda olan siyasi partinin değil, ama siyasi aktörlerin değiştiğine dikkat çekerek, yeni gelenlerin öğrenme sürecinde olduğunu söyledi. Kent için son derece önemli olan Buca metrosu, Yeşillik Caddesi'ne yapılacak battı-çıktı ve köprülü kavşaklar ile balıkçı barınağı ve çöp sorununun çözümü konusunda hükümetin gerekli şartlar ve desteği sağladığına dikkat çeken Dağ, ancak buna rağmen Büyükşehir Belediyesi'nin gereken çabayı göstermediğini söyledi.

GİTMEDİKLERİ YER VAR
İZMİR'İN uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunları olduğuna dikkat çeken Dağ, belediye başkanlarının seçimden sonra hiç gitmedikleri köy ve mahalleler olduğunu belirterek, şunları söyledi: "İzmir'in kemikleşmiş birçok sorunu var. Kısa süreli yağmurda bile baskın yaşanıyor ve maalesef bu durum normalleşti. Ancak bunlarla ilgili bir ön çalışma bile yapılmadı henüz" dedi.

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