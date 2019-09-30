“CHP ABD’nin güdümüne girdi”

CHP'NİN ABD'nin Suriye projesine hizmet ettiğini söyleyen Vatan Partisi Başkanı Doğu Perinçek, "CHP, HDP ile tam bir ittifak kurdu. Bu ABD ile beraber olmak, ABD'nin güdümüne girmek demek" dedi.

CHP'NİN ABD'nin Suriye projesine hizmet ettiğini söyleyen Vatan Partisi Başkanı Doğu Perinçek, "CHP, HDP ile tam bir ittifak kurdu. Bu ABD ile beraber olmak, ABD'nin güdümüne girmek demek" dedi. CHP'nin son dönemde Türkiye'nin Suriye sürecini baltalayan bir rol üstlendiğini söyleyen Perinçek, "CHP, HDP'yi, PKK'yı koruyor, kayyum atandığında karşı çıkıyor, PKK hendeklere gömüldüğü zaman 'durun' diyor, Fırat Kalkanı olduğu zaman, Afrin'e girildiğinde 'Girmeyin' diyor. CHP, ABD'nin Ortadoğu'daki mevzilenmesinin içinde yer alan bir siyaset izliyor" diye konuştu. CHP tabanının bunu anlaması gerektiğini de kaydeden Perinçek, "Ankara-İstanbul arasındaki yürüyüşle başladı bu hikaye... Kollarına taktılar PKK ve FETÖ'yü. Ve bir nevi bonzai içirdiler kendi tabanlarına. Yani alıştırdılar PKK ile HDP ile ittifaka, 'Bakın beraber yürüyoruz arkadaşlar, bakın ayağımıza bile basmıyorlar' diye... FETÖ de bu işin merkezinde. FETÖ, CHP, HDP, Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu hepsi bir ittifak oldu. Bu da ABD yaptı" ifadelerini kullandı.