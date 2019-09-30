“CHP’nin konferansı barışa hizmet etmiyor”

CHP'NİN Suriye konulu konferansa terör örgütü YPG ile yakınlığıyla bilinen Amy Kristine Holmes'u çağırmasına AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konferansın barışa hizmet etmediğini belirterek, "Atatürk'ün partisi olduklarını söyleyenlerin milli konularda daha hassas olması gerekmez mi?" diye sordu.

CHP'NİN Suriye konulu konferansa terör örgütü YPG ile yakınlığıyla bilinen Amy Kristine Holmes'u çağırmasına AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konferansın barışa hizmet etmediğini belirterek, "Atatürk'ün partisi olduklarını söyleyenlerin milli konularda daha hassas olması gerekmez mi?" diye sordu.

AK Parti'nin bir diğer Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, "CHP memleketin faydasına ne varsa tersini savunuyor" dedi.

EDA IŞIK